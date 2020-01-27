На парламентских выборах в Хынчештах ЦИК зарегистрировала трех кандидатов

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В избирательном совете одномандатного округа №38 в Хынчештах зарегистрировано восемь инициативных групп, которые получили право сбора подписей за выдвижение кандидатов на выборах.
Таким образом, число конкурентов в Хынчештах может оказаться внушительным.
К понедельнику, 27 января, в ЦИК были зарегистрированы три кандидата - Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов) и Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность").
По решению Центральной избирательной комиссии голосование в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоится 15 марта 2020 года. Новые выборы были объявлены после того, как парламентарий Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, подал в отставку с поста депутата в пользу должности примара города Хынчешты.
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