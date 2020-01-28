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Президент Молдовы Игорь Додон обсудил реформу юстиции с делегацией Госдепартамента США

Президент Молдовы провел встречу с делегацией Госдепа США: о чем они говорили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
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Борьба с коррупцией, реформа юстиции и обязательства, взятые властями республики перед перед внешними партнерами.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил реформу юстиции с делегацией Госдепартамента США, прибывший с визитом в республику.

В состав делегации вошли заместитель помощника госсекретаря в Бюро по борьбе с наркотиками и применению закона Джорган Эндрюс и заместитель помощника госсекретаря в Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Алан Парселл.

По словам Додона, в ходе беседы стороны затронули различные аспекты двустороннего сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес, в том числе укрепление правового государства и качество государственного управления, имплементация реформ и т.д.

"Стратегический диалог, выстроенный нашими странами, создает достаточные возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и США. Приветствовал деятельность рабочих групп, созданных в рамках стратегического диалога", - написал глава республики в Facebook.

© Sputnik / Iliya Pitalev
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Он подчеркнул, что внедрение реформы юстиции и борьба с коррупцией - приоритеты нынешней власти.

"Отметил, что эти первостепенные задачи будут выполняться последовательно и прозрачно, в соответствии с моделью, которую одобрят внешние партнеры, гражданское общество, профессионалы системы, а также политические силы: власть и оппозиция", - сказал Додон.

Молдавский президент заверил в том, что "нынешняя власть решительно настроена на выполнение всех обязательств, взятых республикой перед внешними партнерами".

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