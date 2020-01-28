Глава МИДЕИ обсудил с послом РФ в Молдове повестку сотрудничества

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
В ходе встречи стороны обсудили повестку дня двустороннего молдо-российского сотрудничества, вопросы развития экономических, социальных и культурных связей между двумя странами.
Чокой и Васнецов отметили необходимость активизации двустороннего диалога, в том числе на уровне взаимных визитов министров иностранных дел РМ и РФ.
В понедельник рабочую встречу с послом России провел президент Молдовы Игорь Додон.
Собеседники согласились, что в 2020 году необходимо использовать все возможности для активизации политических и торгово-экономических связей.
Также Додон и Васнецов обсудили вопросы подготовки к предстоящему празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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