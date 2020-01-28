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Зал заседаний парламента

Цуркану выходит из избирательной гонки в Хынчештах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200128/29012243/tsurkanu-vykhodit-iz-izbiratelnoy-gonki-v-khyncheshtakh.html

Кандидат от Партии национального единства отказался от участия в выборах и призвал голосовать за Григоре Кобзака, который намерен баллотироваться в качестве независимого кандидата.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Представитель унионистской Партии национального единства (PUN) Влад Цуркану выходит из избирательной гонки в одномандатном округе №38 в Хынчештах, где пройдут новые парламентские выборы.

Председатель PUN Октавиан Цику заявил, что партия поддержит Григоре Кобзака, который намерен баллотироваться в Хынчештах в качестве независимого кандидата.

Заседание Парламента
© Sputnik / Rodion Proca
На парламентских выборах в Хынчештах ЦИК зарегистрировала трех кандидатов

На предыдущих парламентских выборах Кобзак был выдвинут кандидатом по одномандатному округу №38 от партии "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду в составе избирательного блока ACUM. Однако после того как PAS выдвинула кандидатом на новых выборах в Хынчшетах Олесю Стамате, Кобзак заявил, что пойдет на выборы как независимый кандидат.

Ко вторнику, 28 января, в ЦИК были зарегистрированы три кандидата в округе №38 - Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов) и Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность").

По решению Центральной избирательной комиссии голосование в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоится 15 марта 2020 года.

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Теги:
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