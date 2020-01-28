Приднестровцы отправились с визитом в Москву: что в повестке обсуждения

Встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко стала первой в поездке представителей региона в российскую столицу.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Различные аспекты двустороннего сотрудничество были обсуждены в российском МИДе. Встреча стала первой в рамках визита приднестровской делегации в Москву.

"Были затронуты вопросы, связанные с упрощением порядка получения российского гражданства для жителей Приднестровья и активизацией российско-приднестровского межведомственного взаимодействия", - сообщили в пресс-службе тираспольского лидера.

Красносельский в беседе с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко поблагодарил официальную Москву за системную поддержку региона по многим направлениям и высоко оценил усилия Российской Федерации как страны-гаранта в молдо-приднестровском переговорном процессе.

Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем и выразили обоюдную озабоченность снижением динамики и, как следствие, результативности переговоров.

Участники встречи обменялись мнениями относительно перспектив переговорного процесса в 2020 году. Говорили о необходимости практической реализации ранее достигнутых договоренностей и разрешения острых проблемных аспектов в отношениях правого и левого берега Днестра.

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