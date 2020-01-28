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Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Додон отправляется в Страсбург, где выступит на пленарном заседании ПАСЕ

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200128/29013700/dodon-otpravlyaetsya-strasbourg-on-vystupit-naplenarnom-zasedanii-pace.html

Глава республики планирует также ответить на вопросы депутатов национальных парламентов и провести ряд двусторонних встреч.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Страсбург, где выступит на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом глава республики сообщил в соцсети Facebook.

"Пройдут также встречи с руководством Совета Европы, ПАСЕ, Венецианской комиссии и Европейского суда по правам человека, а также с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Совете Европы", - сообщил Додон.

Ранее президент Молдовы заявлял, что намерен выступить на пленарном заседании и ответить на вопросы депутатов национальных парламентов, делегированных в ПАСЕ.

В понедельник, 28 января, новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы избран глава национальной делегации Бельгии Хендрик Дамс. Он выразил надежду, что за свое председательство ему удастся посетить все страны - члены ПАСЕ.

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