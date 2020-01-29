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Игорь Додон и Джанни Букиккьо, архивное фото.

Додон обсудил с Букиккьо реформу юстиции в Молдове

© Facebook / Igor Dodon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200129/29026025/dodon-obsudil-s-uquicchio-reformu-yustitsii-v-moldova.html

Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Страсбурге, где проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Страсбурге с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккьо.

В ходе беседы глава государства высоко оценил готовность Венецианской комиссии провести срочную экспертизу Закона "О Высшем совете магистратуры".

"Отметил, что реформа юстиции является одним из базовых приоритетов руководства Республики Молдова", - написал Игорь Додон в Facebook.

Официальный Кишинев, по его словам, преобразование этой системы будет проводить в соответствии с моделью, которую одобрят международное сообщество, гражданское общество, отраслевые эксперты и руководство Республики Молдова.

Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Страсбурге, где проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В среду, 29 января, Игорь Додон выступил на пленарном заседании ПАСЕ.

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Теги:
Венецианская комиссия


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