Что ожидает жителей Молдовы после Brexit, рассказал глава МИД

Министр иностранных дел Аурелиу Чокой заявил, что Молдова ведет переговоры с Лондоном относительно сохранения в отношениях между двумя странами принципов, заложенных в соглашение об ассоциации с ЕС.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Молдова проводит с британскими властями серию консультаций по вопросам корректировки действующего национального законодательства в контексте Brexit, заявил министр иностранных дел Аурелиу Чокой для Sputnik Молдова.

По словам главы внешнеполитического ведомства Республики Молдова, перед сторонами стоит непростая задача, которая "потребует огромных усилий".

В частности, это касается того, как будет действовать соглашение об ассоциации и свободной торговле, - подписанное Молдовой и Евросоюзом, в состав которого входило и Соединенное Королевство, - после 1 февраля, когда Великобритания официально перестанет быть членом ЕС.

"По договорным вопросам у нас очень широкая повестка дня с нашими британскими партнерами, чтобы учесть интересы наших граждан, которые находятся на территории этого государства", - отметил Аурелиу Чокой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза, которое должно вступить в силу 31 января 2020 года. Brexit был также ратифицирован Европейским парламентом.

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