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Brexit.

Что ожидает жителей Молдовы после Brexit, рассказал глава МИД

© CC0 / Pixabay / stux
Политика
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Тема:
Новая история Европы - Brexit (102)
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Sputnik Молдова
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Министр иностранных дел Аурелиу Чокой заявил, что Молдова ведет переговоры с Лондоном относительно сохранения в отношениях между двумя странами принципов, заложенных в соглашение об ассоциации с ЕС.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Молдова проводит с британскими властями серию консультаций по вопросам корректировки действующего национального законодательства в контексте Brexit, заявил министр иностранных дел Аурелиу Чокой для Sputnik Молдова.

Киев.
© Sputnik / Vitaly Belousov
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По словам главы внешнеполитического ведомства Республики Молдова, перед сторонами стоит непростая задача, которая "потребует огромных усилий".

В частности, это касается того, как будет действовать соглашение об ассоциации и свободной торговле, - подписанное Молдовой и Евросоюзом, в состав которого входило и Соединенное Королевство, - после 1 февраля, когда Великобритания официально перестанет быть членом ЕС.   

"По договорным вопросам у нас очень широкая повестка дня с нашими британскими партнерами, чтобы учесть интересы наших граждан, которые находятся на территории этого государства", - отметил Аурелиу Чокой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза, которое должно вступить в силу 31 января 2020 года. Brexit был также ратифицирован Европейским парламентом.

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Тема:
Новая история Европы - Brexit (102)

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Теги:
МИДЕИ, Brexit


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