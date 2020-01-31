Козак и Красносельский обсудили планы сотрудничества России и Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. Переговорный процесс, двусторонние отношения России и Приднестровья, в том числе в рамках проведения в регионе комплекса мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали основными темами встречи лидера Приднестровья Вадима Красносельского и заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Дискуссия состоялась в здании Администрации президента РФ.
"Красносельский высоко оценил интенсивность двусторонних рабочих контактов, подчеркнув, что Российская Федерация является ключевым партнером Приднестровья и отношения с ней для региона носят стратегический характер, - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
На встрече также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, рассмотрели перспективы реализации ряда социально-гуманитарных проектов, направленных на поддержку российских граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK