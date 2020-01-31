Козак и Красносельский обсудили планы сотрудничества России и Приднестровья

Встреча лидера Приднестровья и заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации прошла в Москве.

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. Переговорный процесс, двусторонние отношения России и Приднестровья, в том числе в рамках проведения в регионе комплекса мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали основными темами встречи лидера Приднестровья Вадима Красносельского и заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Дискуссия состоялась в здании Администрации президента РФ.

"Красносельский высоко оценил интенсивность двусторонних рабочих контактов, подчеркнув, что Российская Федерация является ключевым партнером Приднестровья и отношения с ней для региона носят стратегический характер, - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости скорейшей и полноценной реализации ранее достигнутых договоренностей и неприемлемости создания искусственных осложнений на всех уровнях переговорного процесса. Стороны высказались за бесперебойное функционирование международного переговорного формата "5+2" и проведение регулярных заседаний.

На встрече также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, рассмотрели перспективы реализации ряда социально-гуманитарных проектов, направленных на поддержку российских граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье.

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