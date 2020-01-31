В Госдуме России намечается провести выставку о Приднестровье

Приднестровская делегация находится с визитом в российской столице и участвует Рождественских парламентских встречах.

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. Приднестровская делегация участвует в VIII Рождественских парламентских встречах, которые проходят в рамках XXVIII международных Рождественских образовательных чтений. В этом году они посвящены Великой Победе 1945 года В рамках визита состоялись встречи с представителями разных ветвей власти России.

Глава законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов встретился со своим российским коллегой – депутатом Государственной Думы Умаханом Умахановым.

"На встрече обсуждались вопросы поддержки соотечественников, расширения межфракционного взаимодействия, а также подготовки выставки о Приднестровье, которая пройдет на площадке Госдумы РФ", - рассказали в парламентской пресс-службе.

В этот же день прошла встреча в Министерстве науки и высшего образования Российской̆ Федерации. Предметом обсуждения стали вопросы подготовки кадров для отраслей экономики Приднестровья, определения механизмов переподготовки и повышения квалификации приднестровских специалистов.

"Достигнут ряд договоренностей о реализации совместных прикладных проектов", - отметили в пресс-службе.

Коршунов накануне также встретился с сенаторами Владимиром Джабаровым, Еленой Бибиковой и Валерием Рязанским. Обсуждались вопросы поддержки соотечественников, развития социальных программ на территории Приднестровья для граждан России и соотечественников. Говорили также о перспективах расширения регионального сотрудничества посредством взаимодействия с Советом Федерации.

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