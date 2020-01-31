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Игорь Додон

Додон прокомментировал, могут ли социалисты пойти на коалицию с демократами

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200131/29049425/dodon-prokommentiroval-mogut-li-sotsialisty-poyti-na-koalitsiyu-s-demokratami.html

Глава республики считает, что для начала надо понять, что происходит внутри Демократической партии, будут ее реформировать или нет.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что партии должны сами разбираться в вопросе - создавать коалицию или нет, но все же порекомендовал социалистам не спешить на создание альянса с демократами.

"Что касается коалиции. Думаю, что партии должны решать - создавать или не создавать коалицию. Но мой совет социалистам – не торопиться. Сначала надо понять, что происходит внутри Демократической партии, будут ее реформировать или нет. Там много разных людей…", - заявил Додон в еженедельном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

В качестве аргумента он привел в пример тот факт, что недавно кто-то из депутатов сказал, что приватизация Международного аэропорта Кишинева - правильное решение. Однако президент категорически против этого.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Так что, давайте подождем немного. Посмотрим, что будут делать демократы дальше. Сотрудничество есть, они поддерживают правительство и его предложения. Многие из инициатив кабмина они в свое время продвигали. Поэтому они и поддерживают кабмин Иона Кику", - отметил Додон.

Что касается встреч президента с представителями Демпартии, глава республики отметил: "Да, иногда встречаемся".

"По крайней мере раз в неделю я говорю либо с Павлом Филипом, либо мне звонит Дмитрий Дьяков. Думаю, это необходимо. Я готов к диалогу с любым из депутатов парламента Молдовы. Пожалуйста, я приглашаю к диалогу и представителей оппозиции, лидеров партий. Если они хотят диалога с президентом страны, пусть обращаются, мы найдем время и назначим встречи", - добавил Додон.

Он также обратился к депутатам из оппозиции, призвав их "не сжигать мосты", так как неизвестно, что может произойти в ближайшие месяцы.

"Смотрите в будущее, в политике все возможно. Не исключайте возвращения к столу переговоров, в частности, о возможности создания парламентского большинства", - сказал президент.

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