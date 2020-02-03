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Встреча Премьер-министра Иона Кику и Правительства с мэрами Республики Молдова

Кику созывает членов правительств Санду и Филипа: какие планы у премьера

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200203/29065119/chicu-sozyvaet-chlenov-pravitelstv-sandu-filip-kakom-sostoyanii-byudzhet.html

Глава правительства рассказал, зачем он намерен проводить заседания коллегий министерств, а также раскрыл подробности, в каком состоянии находится госбюджет страны.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику пригласил членов предыдущих правительств под руководством Майи Санду и Павла Филипа на заседания коллегий министерств. По его словам, подобные встречи будут проводиться еженедельно с понедельника, 3 февраля.

"В рамках этих заседаний предлагаем открыто обсуждать итоги 2019 года, а также планы и вызовы на 2020-й. Важно - так как мы будем говорить об успехах и неудачах прошлого года, когда у страны было три правительства, приглашения на заседания получат все министры из правительств Павла Филипа и Майи Санду", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Президент Молдовы рассказал, в каком состоянии находится госбюджет страны
На заседание в понедельник, которое пройдет в министерстве финансов, приглашены Наталья Гаврилица из кабмина Санду. "Естественно, что и я приму участие в этом совещании", - отметил премьер.

Кику занимал пост главы Минфина в период, когда правительством руководил Павел Филип.

График заседаний коллегий министерств:

  • 3 февраля, 10.00 - Минфин;
  • 11 февраля, 09.00 - министерство иностранных дел и европейской интеграции;
  • 18 февраля, 10.00 - МВД;
  • 25 февраля, 09.00 - министерство образования, культуры и исследований;
  • 3 марта, 09.00 - министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;
  • 10 марта, 09.00 - министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;
  • 24 марта, 09.00 - Минэкономики и инфраструктуры;
  • 31 марта, 09.00 - Минюст;
  • 31 марта, 09.00 - Минобороны.

Как отметил Кику, к концу января 2020 года доходы в госбюджет выросли на 10% в сравнении с первым месяцев 2019-го, а местного бюджета - на 17%.

"В общей сложности доходы в национальный публичный бюджет в января 2020-го превысили прошлогодние на порядка 600 миллионов леев (15,4%). Доходы, администрируемые Налоговой службой, выросли на 14,6%, а Таможенной - на 16%. Остатки в едином казначейском счете превысили 4,6 миллиарда леев", - сообщил Кику.

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