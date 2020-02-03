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Молдавский премьер Ион Кику

Ион Кику готовится к ответственному выступлению в парламенте

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200203/29066719/moldavskiy-premier-gotovitsya-otchetu-parlament.html

Глава молдавского правительства рассказал, когда планируется представить депутатам отчет о проделанной работе за 100 дней.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику сообщил, что во второй половине февраля намерен предстать перед парламентом с отчетом о проделанной работе за 100 дней с момента формирования правительства под его руководством.

"Сообщаю, что по инициативе правительства, как и говорилось ранее, по истечению 100 дней мандата нового кабинета министров, мы отправимся в парламент представить отчет. Это произойдет во второй половине февраля. Согласно подсчетам, 100 дней правительства выпадает примерно на 24 февраля", - сказал Кику на пресс-конференции по итогам еженедельного заседания с президентом страны и спикером парламента.

По его словам, в этот период будет принято решение парламента относительно того, на какое число запланирована дата слушаний по работе правительства.

Парламент Молдовы 12 ноября отправил в отставку кабинет министров под руководством Майи Санду. После чего президент Игорь Додон выдвинул на пост премьера на тот момент своего советника и экс-министра финансов Иона Кику. Затем парламент утвердил миноритарное правительство технократов под руководством Кику.

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