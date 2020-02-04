Глава МИД Венгрии рассказал о роли Молдовы в диалоге между Востоком и Западом

По словам министра, Венгрия, как страна-член Евросоюза, считает, что одна из важных программ этого объединения – расширение ЕС и Восточного партнерства.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Молдова в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе и участницы Восточного партнерства ЕС играет важную роль в создании диалога между Востоком и Западом. Об этом на брифинге во вторник заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Кишиневе.

"Венгрия, как страна-член Евросоюза, считает, что одна из важных программ этого объединения – расширение ЕС и Восточного партнерства. Наше намерение заключается не только в развитии двусторонних отношений, но и в том, чтобы отношения между Молдовой и ЕС были более крепкими", - сказал Сийярто.

По его мнению, Европейский союз нуждается в истории успеха, которой может стать Восточное партнерство, где Молдова играет важную роль. Он отметил, что роль республики важна в создании прагматичного диалога между Западом и Востоком.

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"Считаем, что у Молдовы есть важная роль в создании этого диалога между Востоком и Западом, так как республика - это зона DCFTA (Углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли - соглашение между ЕС и Республикой Молдова - ред.), и в тоже время является наблюдателем в рамках Евразийского экономического союза", - сказал глава МИД Венгрии.

Визиты президента и премьера

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой, в свою очередь, отметил, что в ходе диалога стороны "нашли общий язык и общее видение того, что происходит в регионе, а также по процессу рассмотрения возможностей для придания импульса двусторонним отношениям".

"Обменялись мнениями и по европейской повестке Молдовы. Детально обсудили и аспекты взвешенной внешней политики республики. Договорились о довольно интенсивной повестке развития двусторонних отношений на ближайший период", - сказал Чокой.

Глава МИДЕИ сообщил, что в ближайшем будущем ожидается визит в республику премьера Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, президент Молдовы Игорь Додон планирует отправиться с визитом в Венгрию.

"В середине мая договорились провести заседание межправительственного комитета Молдова-Венгрия", - добавил министр.

Встреча с главой государства

Президент Молдовы Игорь Додон также провел встречу с главой МИД Венгрии. Глава республики отметил интенсивность молдавско-венгерского диалога, что, по его мнению, свидетельствует об укреплении связей между двумя странами.

"В связи с этим высоко оценил активизацию молдавско-венгерского сотрудничества на уровне парламентов, имея в виду состоявшийся визит спикера высшего законодательного органа республики Зинаиды Гречаной в Венгрию. Выразил благодарность за то, что Молдова остается в числе приоритетных для Венгрии стран в части предоставления помощи", - написал Додон в Facebook.

По его словам, в республике реализовано более 40 венгерских проектов, направленных на продвижение и углубление экономического и политического сотрудничества.

"Выступил за активизацию торгового обмена. Венгрия находится на 13 месте по объему товарооборота в списке торговых партнеров Молдовы. В этом контексте заметил, что у нынешнего руководства страны амбициозная повестка в части привлечения инвестиций в инфраструктуру, в связи с чем призвал экономических агентов из Венгрии участвовать в этих проектах", - отметил президент Молдовы.

В завершение встречи Додон приветствовал готовность премьера Венгрии совершить визит в Молдову в марте этого года и озвучил инициативу подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя государствами.

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