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Игорь Додон

Додон считает, что молдавско-российские партнерские связи будут углубляться

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200204/29079892/dodon-schitaet-chto-moldavsko-rossiyskie-partnerskie-svyazi-budut-uglublyatsya.html

Глава республики поблагодарил спикера Госдумы России за весомый вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил председателя Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина с днем рождения, выразив убеждение, что молдавско-российские партнерские связи, в частности, на межпарламентском уровне будут углубляться.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов, архивное фото.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Сотрудничество Молдовы и России на 2020 год - Додон встретился с Васнецовым

"Направляю самые теплые и сердечные поздравления председателю Госдумы РФ Вячеславу Викторовичу Володину по случаю дня его рождения и передаю добрые пожелания здоровья и плодотворной деятельности на благо России", - написал Додон в Facebook.

Глава государства поблагодарил Володина "за весомый вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами".

Игорь Додон: Молдова и Россия возобновляют стратегическое сотрудничество>>>

"Убежден, что мы сохраним достигнутую динамику, и молдавско-российские партнерские связи, в частности, на межпарламентском уровне будут крепнуть и углубляться", - отметил Додон.

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