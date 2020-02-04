Додон считает, что молдавско-российские партнерские связи будут углубляться

Глава республики поблагодарил спикера Госдумы России за весомый вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил председателя Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина с днем рождения, выразив убеждение, что молдавско-российские партнерские связи, в частности, на межпарламентском уровне будут углубляться.

"Направляю самые теплые и сердечные поздравления председателю Госдумы РФ Вячеславу Викторовичу Володину по случаю дня его рождения и передаю добрые пожелания здоровья и плодотворной деятельности на благо России", - написал Додон в Facebook.

Глава государства поблагодарил Володина "за весомый вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами".

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"Убежден, что мы сохраним достигнутую динамику, и молдавско-российские партнерские связи, в частности, на межпарламентском уровне будут крепнуть и углубляться", - отметил Додон.

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