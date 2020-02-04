В двух коммунах Молдовы объявлены новые местные выборы

Оба примара покинули свои должности по одной и той же уважительной причине - чтобы занять кресла председателей своих районов.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 17 мая 2020 года проведение новых местных выборов на пост примара в коммуне Тырнова, Дондюшанского района и в селе Нукэрень, Теленештского района.

В обоих случаях примары сел покинули свой пост, чтобы занять должность председателей своих районов.

Председателем Дондюшанского района стал Валентин Чеботарь (ПСРМ), а Теленештский район возглавила Мариана Омбун (ДПМ).

Новая электоральная гонка ждет и избирателей в Хынчештах, где в одномандатном округе №38 состоятся новые парламентские выборы.

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