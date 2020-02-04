Представители Кишинева и Тирасполя обсудили проблему коронавируса

В ходе встречи, которая состоялась в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе, главным вопросом была координация усилий по противодействию инфекционной пневмонии.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Ситуацию с предупреждением заболевания, распространившегося далеко за пределы Китая, обсудили представители систем здравоохранения левого и правого берега Днестра. Их встреча состоялась в головном офисе Миссии ОБСЕ в Молдове по инициативе официального Кишинева.

"Молдавская сторона детально проинформировала о предпринимаемых действиях, нацеленных на недопущение распространения вируса", - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Как отметили в ведомстве, в свою очередь, представители Тирасполя рассказали о том, как соответствующая работа организована в регионе. В частности, они прокомментировали некоторые аспекты реализации Указа приднестровского лидера Вадима Красносельского от 31 января 2020 года. Он касается превентивных мер по недопущению распространения на территории Приднестровья коронавирусной инфекции.

"Стороны условились координировать по мере необходимости взаимодействие по вопросам предупреждения и выявления случаев заражения", - отметили в пресс-службе.

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