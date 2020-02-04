Как Молдова будет сотрудничать с МВФ - ход реформ и национальные интересы

Президент Молдовы Игорь Додон в ходе диалога подчеркнул интерес нашей страны к эффективному сотрудничеству с международными финансовыми институтами с целью обеспечения устойчивого развития.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Взаимодействие Молдовы с Международным валютным фондом, как неоднократно подчеркивали представители высшего руководства республики, должно базироваться на соблюдении национальных интересов государства и народа, его населяющего.

Эта мысль прозвучала в ходе состоявшейся во вторник встречи президента Игоря Додон с председателем мониторинговой миссии Международного валютного фонда в республике Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным.

Стороны провели обмен мнениями по вопросу выполнения молдавскими властями Программы сотрудничества с МВФ, выразив оптимизм по поводу ее успешного завершения 20 марта.

"Кроме того, обсудил возможности начала новой программы с МВФ, подчеркнув интерес нашей страны к эффективному сотрудничеству с международными финансовыми институтами с целью обеспечения устойчивого развития национальной экономики", - написал глава государства на своей страничке в социальной сети Facebook.

Президент также заявил о решимости властей Молдовы продолжать начатые реформы "на благо граждан Республики Молдова".

Условия от ЕС

Что касается предоставления кредитов Молдове извне, в конце января текущего года глава европейской дипломатии в Молдове Петер Михалко заявил, что макрофинансовая помощь республике предоставлена будет, однако лишь в случае, если власти выполнят условия, поставленные Европейским Союзом.

Представитель ЕС подчеркнул, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией в стране и за действиями правительства Иона Кику. Особенно в том, что касается борьбы с коррупцией и реформы юстиции.

"Для осуществления следующих платежей есть условия. Они всегда присутствовали в нашей помощи. Выполнение условий позволит продолжить финансирование", - сказал ранее дипломат.

Михалко тогда, выступая в эфире одного из частных телеканалов отметил, что Евросоюз просто так денег не дает, а лишь поощряет конкретные результаты по проведенным реформам.

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