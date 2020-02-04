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Игорь Додон и члены правительства И. Кику

Чем нынешний кабмин Молдовы отличается от предыдущих – ответ Додона

© Facebook / Igor Dodon/Facebook
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200204/29087664/chem-nyneshniy-kabmin-moldovy-otlichaetsya-ot-predyduschikh-otvet-dodona.html

Глава государства, выступая в эфире общественного телевидения Молдовы, подчеркнул ориентированность действующего состава правительства на решение социальный проблем.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Люди судят политиков по конкретным делам, граждане страны очень хорошо понимают, справляются ли чиновники или нет с возложенными на них обязанностями. Об этом в эфире общественного телевидения Молдовы заявил глава государства Игорь Додон.  

"Я поставил задачу перед членами правительства, чтобы люди почувствовали результаты. Человек ждет хороших дорог, инфраструктуры по водоснабжению и канализации, нормального уличного освещения в селах страны", - сказал глава государства.

Говоря о дорогах, он сделал акцент на необходимости запуска национальной программы по реабилитации автомагистралей в регионах и селах страны.

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"Деньги на воплощение инфраструктурных проектов есть в госбюджете, как только позволят погодные условия, начнется ремонт дорог в стране", - уточнил Додон.

По словам главы государства, в стране будет запущен ряд социальных программ, в том числе и "Доктор для тебя".

В 17 районах Молдовы в этом году будут работать мобильные группы медиков, в задачу которых входит бесплатное проведение осмотра пациентов.

В эти команды, которые будут выезжать в регионы страны, войдут кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, стоматологи и радиологи. Все желающие смогут пройти практически полное обследование.

В период с 3 по 28 февраля в рамках, программы "Доктор для тебя" врачи-стоматологи бесплатно проведут осмотр и лечение детей из сел Киперчены, Суслены, Биешты, Пересечина, Гетлова, Иванча, Селиште Оргеевского района Молдовы.

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© Photo : Facebook / Dodon Igor
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С 4 по 21 феврали все желающие пациенты смогут провести скрининг легких в Теленештском и Криулянском районах республики.

Одной из важных социальных инициатив нынешней власти президент назвал покрытие расходов на проезд для граждан страны, живущих в регионах и страдающих от онкопатологий. По словам Додона, правительство в среду примет соответствующее решение, а затраты также будут покрыты за счет государственного бюджета страны.

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Теги:
деятельность, оценка, граждане, правительство


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