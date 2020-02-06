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Заседание Парламента

Парламент собирается на первое заседание после каникул

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200206/29102304/parlament-sobiraetsya-na-pervoe-zasedanie-posle-kanikul.html

Ожидается, что во второй половине февраля премьер-министр Ион Кику выступит перед парламентом с отчетом о первых ста днях работы правительства.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Депутаты парламента проведут в четверг, 6 февраля, первое заседание весенней сессии законодательного органа.

Молдавский премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Пленарное заседание начнется в 10.00, сообщила пресс-служба парламента.

Официально парламентская сессия в 2020 году началась 3 февраля.

Как ранее заявила спикер парламента Зинаида Гречаная, "Постоянному бюро предстоит определить приоритетные проекты, которые будут рассмотрены в ходе сессии. Прежде всего речь идет о контроле внедрения социальных и экономических законов, которые были приняты парламентом в конце прошлого года".

Ожидается, что во второй половине февраля премьер-министр Ион Кику выступит перед парламентом с отчетом о проделанной работе за 100 дней с момента формирования правительства под его руководством.

В соответствии с Регламентом парламента, в году проводятся две сессии: весенняя сессия начинается в феврале и должна завершиться не позднее июля, а осенняя проходит с сентября до конца декабря.

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