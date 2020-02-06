Парламент собирается на первое заседание после каникул

Ожидается, что во второй половине февраля премьер-министр Ион Кику выступит перед парламентом с отчетом о первых ста днях работы правительства.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Депутаты парламента проведут в четверг, 6 февраля, первое заседание весенней сессии законодательного органа.

Пленарное заседание начнется в 10.00, сообщила пресс-служба парламента.

Официально парламентская сессия в 2020 году началась 3 февраля.

Как ранее заявила спикер парламента Зинаида Гречаная, "Постоянному бюро предстоит определить приоритетные проекты, которые будут рассмотрены в ходе сессии. Прежде всего речь идет о контроле внедрения социальных и экономических законов, которые были приняты парламентом в конце прошлого года".

Ожидается, что во второй половине февраля премьер-министр Ион Кику выступит перед парламентом с отчетом о проделанной работе за 100 дней с момента формирования правительства под его руководством.

В соответствии с Регламентом парламента, в году проводятся две сессии: весенняя сессия начинается в феврале и должна завершиться не позднее июля, а осенняя проходит с сентября до конца декабря.

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