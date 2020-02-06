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Аурел Чокой

Чокой: Молдова отстает от плана по выполнению условий ассоциации с ЕС

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200206/29107228/chokoy-moldova-otstaet-ot-plana-po-vypolneniyu-usloviy-assotsiatsii-s-es.html

Министр ответил на вопрос, когда Молдова станет готова к подаче заявки на членство в Европейском союзе.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Национальный план действий по реализации договора об ассоциации с ЕС на 2017–2019 годы выполнен не более, чем на 72 процента. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.

По словам министра, причиной отставания от плана стала череда внутриполитических кризисов и выборов, которые происходили в Молдове в последние несколько лет.

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза.
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
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Фактически, не был завершен даже отчет о реализации национального плана действий по договору об ассоциации Молдовы и ЕС за 2016 год, отметил министр.

"Несомненно, что нам предстоит усердно работать, чтобы наверстать упущенное", — сказал Чокой.

Глава МИДЕИ также ответил на вопрос журналистов о том, когда Молдова будет готова к подаче заявки на вступление в Европейский союз.

"Первоочередной задачей нашей внешней политики является проведение реформ в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, достижение европейских стандартов как на социально-экономическом, так и на политическом уровне и возобновление прагматического диалога с Российской Федерацией и государствами восточного пространства", — сказал Чокой.

— Я хочу, чтобы Республика Молдова была процветающей страной, уровень жизни которой не ниже, чем в европейских государствах. Если мы достигнем того же уровня жизни, что и в Германии, Австрии, Франции, Испании, Португалии, тогда мы сможем говорить о возможности вступления в ЕС, - подчеркнул глава МИДЕИ.

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По мнению министра, если Молдова приложит максимум усилий, то сможет прийти к процветанию в течение 10-15 лет. Если же усилия будут "несфокусированными", то этот процесс может занять и 20, и даже 25 лет, сказал Чокой.

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