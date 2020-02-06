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Ион Кику

Молдавский премьер прокомментировал отношения с Россией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200206/29114813/moldavskii-premier-prokommentiroval-otnosheniya-russia.html

Глава правительства рассказал, что с российской стороной в двусторонней повестке в первую очередь обсуждаются экономические отношения.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что кабмину под его руководством удалось восстановить отношения с Москвой на уровне правительств.

"Мы говорили, что будем продвигать взвешенную внешнюю политику - восстановим отношения, в том числе с Россией и другими партнерами на восточном пространстве, СНГ. Что мы уже и сделали. Я встретился с бывшим премьером Российской Федерации и нынешним", - заявил Кику в четверг в интервью одному из местных телеканалов.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
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По его словам, с российской стороной в двусторонней повестке в первую очередь обсуждаются экономические отношений.

"Напомню, что с 1 января 2020 года расширен список товаров, которые можно экспортировать беспошлинно на российский рынок. Договорились о продлении газового контракта и о снижении цены на 60 долларов с лишним", - сказал премьер.

Как добавил глава правительства, благодаря диалогу между двумя сторонами решена проблема с транспортом (речь идет о дозволах для перевозчиков) и многое другое.

"В том числе обсуждали и получение кредита на инвестиции в инфраструктуру. У нас есть договоренность, что будет кредит, который планируется перевести в бюджет страны и который, по нашим внутренним процедурам, будет ориентирован на инвестиции в инфраструктуру", - добавил Кику.

Он пояснил, что сейчас стороны находятся на финальном этапе обсуждения условий кредита. "Условий, благоприятных для Молдовы. Что касается инвестиций российского бизнеса, говорил, как и в случае румынского бизнеса, мы открыты для всех и приветствуем любые частные инвестиции в страну", - заключил Кику.

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