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Флаг Румынии и Молдовы

Отставка Орбана: что будет с деньгами, которые Румыния обещала Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200207/29116404/otstavka-orbana-chto-budet-s-dengami-kotorye-romania-obeschala-moldove.html

Правительство Людовика Орбана в Румынии было отправлено в отставку после вотума недоверия, выдвинутого Социал-демократической партией и Демократическим союзом венгров Румынии.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. За решение об отставке правительства Румынии под руководством Людовика Орбана проголосовал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.

Людовик Орбан
© AP Photo / Vadim Ghirda
Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства Орбана

Во время своего правления Людовик Орбан много раз заявлял, что его правительство предоставит всю финансовую помощь не только Республике Молдова.

Теперь, после падения правительства Орбана у многих возникает вопрос, что будет с сотрудничеством Румынии и Молдовы.

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На этот вопрос для Sputnik Молдова ответил румынский журналист, бывший депутат парламента Румынии Драгош Думитриу.

"Финансовая помощь, обещанная Молдове, больше зависит от парламента Румынии, нежели от правительства. Не думаю, что это изменение плохо скажется на взаимоотношениях Бухареста и Кишинева", - заявил Думитриу.

По его словам, пока неясно, будет ли создано новое правительство в Бухаресте или же будут досрочные выборы.

Есть несколько вариантов: либо в стране пройдут выборы, либо будет премьер-министр, который наберет необходимое количество голосов, но который также получит поддержку румынского президента Клауса Йоханниса.

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