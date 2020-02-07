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Игорь Додон

Додон рассказал, как можно решить приднестровский вопрос

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (259)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200207/29119645/dodon-rasskazal-kak-mozhno-reshit-pridnestrovskiy-vopros.html

По мнению главы республики, политическое урегулирование приднестровского вопроса может произойти только в результате переговоров.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти республики готовы предоставить Приднестровью "довольно большую автономию".

"Мы – единая страна, мы все – граждане Молдовы. Да у нас есть конфликт, который еще не решен… Мы должны поскорее найти выход из ситуации и объединить страну. Де-юре по международным законам и конвенциям все признают, что это единая страна, а де-факто – там есть одна власть, здесь – другая", - сказал Додон в своем еженедельном обращении "Президент отвечает".

По словам Додона, с руководством Приднестровья у него хорошие контакты. К примеру, в последнем телефонном разговоре была решена проблема с транспортом. Всего у главы республики с приднестровским лидером Вадимом Красносельским состоялось 7 встреч.

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
Додон: Приднестровье должно оставаться частью Молдовы
Он обратил внимание, что без правого берега у Приднестровья будущего нет и напомнил, что порядка 70% всего производства левого берега напрямую или косвенно связано с Кишиневом. Так, 40% продукции экспортируется в ЕС, а еще 30% уходит на правый берег.

"То есть 70% от всего, что вы производите, косвенно или прямо связано с Кишиневом. У нас практический полная экономическая интеграция. Надо еще решить проблему с банками, и ее реально решить", - отметил Додон.

Глава республики сообщил, что за последние два-три года сделан очень серьезный прорыв в решении вещей для простых людей: признаны дипломы приднестровских вузов, решена проблема с приднестровскими регистрационными номерами (выдача нейтральных номерных знаков). До 1 марта, как рассказал Додон, должны решить проблему телефонной связи, чтобы не было роуминга.

По мнению главы государства, политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.

"Никто нам это не решит – ни американцы, ни россияне, ни европейцы. Мы должны сесть вместе за стол переговоров, признать, что будущее у нас совместное. Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - заключил Додон.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (259)

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