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Город Тирасполь

Особая миссия: в Приднестровье обозначили роль России для региона

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200207/29120294/osobaya-missiya-v-pridnestrove-oboznachili-rol-rossii-dlya-regiona.html

Обсуждение состоялось в рамках круглого стола в главном вузе приднестровского региона – ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. В Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко (ПГУ) состоялся круглый стол на тему роли Российской Федерации в урегулировании молдо-приднестровского конфликта. Бывшая выпускница ПГУ, а ныне депутат Госдумы России Алена Аршинова отметил, что эта тема одна из важнейших и обсуждается она десятки лет.

"Самое главное, что люди культурно, ментально ассоциируют себя с русским миром. Но еще важнее спрашивать людей, жителей Приднестровья о том, как они видят свое будущее, о том, как они видят роль Российской Федерации", – подчеркнула она.

Кремль и здание МИД
© Sputnik / Владимир Песня
Приднестровье придерживается единого с Россией мнения о Великой Победе
Ректор ПГУ Степан Берил заметил, что глубина присутствия в регионе России настолько серьезна, что, наверное, нет политиков, которые не понимали бы, почему РФ выполняет здесь особую миссию.

"И это пример всему остальному миру, каким образом надо вести политику в условиях глобальных перемен, вызовов, конфликтов, когда мир балансирует буквально на грани, что любой локальный конфликт может перерасти в большую войну", – подчеркнул Берил.

Представители Молодежного парламента региона подготовили доклад о ключевых задачах внешней политики России на приднестровском направлении. Работа основывается на вызовах, которые были прописаны в рамках Стратегии научно-технического развития РФ.

"Мы попытались сформулировать свое видение того, как мы можем на стратегическом, региональном и глобальном уровне присоединиться к России не только в культурном плане, как Русский мир, но и в практическом, политико-дипломатическом", – отметил председатель организации Александр Савич.

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Теги:
роль, миссия, Приднестровье


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