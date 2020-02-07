Будет ли народ Молдовы избрать президента осенью 2020 года – мнение эксперта

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Молдавский социолог Михаил Бологан проанализировали ситуацию, при которой процедура избрания президента парламентом страны будет возвращена, а народу останется лишь избирать депутатов.

Ранее ряд молдавских политологов высказали мнение, что процедура всенародного избрания президента страны будет упразднена, а ей на смену придет старый механизм, когда главу государству избирал парламент.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: оправдан ли такой сценарий, или просто происходит нагнетание обстановки, чтобы "наэлектризовать" электорат перед выборами? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал молдавский социолог Михаил Бологан.

"Я сомневаюсь, что нынешний состав Конституционного суда повторит то, что было раньше, вернет обратно положение, которое позволит парламенту вновь избирать главу государства. Предыдущие составы КС слишком заигрались с такого рода решениями. Нынешний состав будет крайне осторожен в таких вопросах", - заявил собеседник. © Sputnik / Сергей Цуркану Манастырлы: работа над обеспечением избрания президента уже началась

По мнению эксперта, вся общественная шумиха, созданная вокруг этой темы, является искусственной, сознательно инициированной. Социолог настаивает: президентские выборы в Молдове пройдут по новой, последней процедуре, когда президента выбирают граждане страны с правом голоса.

Причем, согласно ряду социологических опросов, два основных претендента на президентское кресло не поменяются. Основная борьба развернется между действующим главой государства Игорем Додоном и главой партии "Действие и солидарность", экс-премьером республики Майей Санду.

"Произойдет перегруппировка сил, как на правом политическом фланге, так и на левом. Нужно иметь ввиду, что левый электорат в стране более консолидирован, чем правый, среди которого наблюдаются признаки раздробленности", - подчеркнул социолог.

В завершении беседы эксперт заявил, что сегодня с уверенностью можно сказать, что президентские выборы в Молдове пройдут в два тура. Во втором туре, по его мнению, произойдет небольшая перегруппировка сил, правому электорату удастся сплотиться вокруг единого кандидата, но не только потому, что она (Санду – ред.) лидирует в их политических предпочтениях, а еще и потому, что они не разделяют идеалы представителей левоцентристких сил.

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