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Парламент Parlament

Новая коалиция в парламенте Молдовы - при каких условиях она возможна

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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36610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200210/29146283/novaya-koalitsiya-v-parlamente-moldovy-pri-kakikh-usloviyakh-ona-vozmozhna.html

Политолог Роман Михэеш считает, что в ближайшее время в высшем законодательном органе республики может появиться новое правящее большинство.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Чтобы рассчитывать на европейскую финансовую помощь, Партии социалистов, скорее всего, придется вновь согласиться на парламентскую коалицию с политформированиями, входящими в блок ACUM. Такое мнение высказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш. Эксперт считает, что шансы на формирование такого большинства невелики, если говорить о всем составе блока ACUM. 

Михэеш рассмотрел вариант развития политических событий в парламенте республики. Он отметил, что в правящее большинство с депутатами-социалистами может войти фракция партии "Действие и солидарность" Майи Санду, без участия в нем народных избранников от политического формирования "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Также, по мнению политолога, в новое большинство может войти часть депутатов, представляющих ныне фракцию Демократической партии Молдовы.

"Бытует мнение, что часть депутатов-демократов во главе с Дмитрием Дьяковым и Павлом Филипом - лояльны к политике президента Додона. Однако другая часть депутатов-демократов все еще симпатизирует бывшему лидеру партии Владимиру Плахотнюку. Если эти утверждения верны, то коалиция может быть следующей: социалисты, часть депутатов-демократов и парламентариев от блока ACUM, входящих во фракцию Майи Санду", - заявил Михэеш.

По мнению политолога, Андрей Нэстасе не войдет в новую возможную коалицию, поскольку именно в президенте Молдовы Игоре Додоне он видит главного своего политического оппонента.

Что же касается Майи Санду, она, по словам Михэеша, обладает довольно сильными политическими позициями, в том числе, благодаря поддержке ее политического формирования рядом международных западных структур.Одним из главных критериев весомости Санду, по утверждению политолога, является поддержка ее политики федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Теги:
кредит, Молдова, парламент, коалиция


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