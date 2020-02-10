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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: приднестровская проблема может быть решена

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (260)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200210/29146401/dodon-k-resheniyu-politicheskoy-storony-pridnestrovskogo-voprosa-my-ne-gotovy.html

Президент Молдовы высказался об урегулировании приднестровского вопроса, уточнив, на чем сейчас сконцентрированы власти.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. К публичным обсуждениям политического аспекта приднестровского урегулирования стороны пока не готовы. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник после рабочего заседания с председателем парламента и премьером страны.

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Мост в городе Тирасполь, река Днестр
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При этом глава государства отметил, что в стране уже есть один положительный пример – это АТО Гагаузия.

"Считаю, что приднестровская проблема может быть решена и будет (решена) тогда, когда мы найдем компромисс, внутренний, на национальном уровне, в переговорах с представителями левого берега Днестра. Думаю, это возможно", - сказал президент.

По его словам, на данный момент власти сконцентрированы на решении частных текущих проблем, с которыми сталкиваются граждане правого и левого берегов Днестра.

"После мы начнем решать проблему политически. Публично обсуждать политическую сторону вопроса мы пока не готовы", - подчеркнул Додон.

Ранее президент Молдовы заявлял о готовности молдавских властей предоставить Приднестровью "довольно большую автономию".

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Тема:
Приднестровское урегулирование (260)

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