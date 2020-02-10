В преддверии выборов в Хынчештах открыто более 40 избирательных участков

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Окружной избирательный совет, на основании предложений примаров, подготовил 44 участка для голосования, на которых 15 марта 2020 избиратели смогут определить имя того, кто в итоге будет представлять их в парламенте республики.
Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов для участия в запланированных на 15 марта 2020 года парламентских выборах в одномандатном округе №38.
На данный момент список участников гонки выглядит так:
- Георге Кобзак, независимый кандидат,
- Виталий Балинский, кандидат от политической партии "ШОР",
- Дорин Киртоакэ, кандидат от электорального блока "Unirea",
- Ион Мереуцэ, кандидат от Демократической партии Республики Молдовы,
- Штефан Гацкан, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова,
- Олеся Стамате, кандидат от Партии "Действие и солидарность".
Министерство внутренних дел на основании полномочий, возложенных на него в соответствии с положениями избирательного законодательства, предпримет необходимые меры по поддержанию общественного порядка в населенных пунктах, где будут располагаться избирательные участки.
Список избирательных участков можно найти по ссылке http://bit.ly/2SdTwQE.
До 18 февраля 2020 года на избирательных участках будут созданы электоральные бюро.
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