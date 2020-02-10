В преддверии выборов в Хынчештах открыто более 40 избирательных участков

Электорат одномандатного округа №38 сможет сделать выбор в пользу одного из шести кандидатов, зарегистрированных ЦИК.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Окружной избирательный совет, на основании предложений примаров, подготовил 44 участка для голосования, на которых 15 марта 2020 избиратели смогут определить имя того, кто в итоге будет представлять их в парламенте республики.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов для участия в запланированных на 15 марта 2020 года парламентских выборах в одномандатном округе №38.

На данный момент список участников гонки выглядит так:

Георге Кобзак, независимый кандидат, Виталий Балинский, кандидат от политической партии "ШОР", Дорин Киртоакэ, кандидат от электорального блока "Unirea", Ион Мереуцэ, кандидат от Демократической партии Республики Молдовы, Штефан Гацкан, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова, Олеся Стамате, кандидат от Партии "Действие и солидарность".

Министерство внутренних дел на основании полномочий, возложенных на него в соответствии с положениями избирательного законодательства, предпримет необходимые меры по поддержанию общественного порядка в населенных пунктах, где будут располагаться избирательные участки.

Список избирательных участков можно найти по ссылке http://bit.ly/2SdTwQE.

До 18 февраля 2020 года на избирательных участках будут созданы электоральные бюро.

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