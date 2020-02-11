Ион Кику обсудил с послами отношения Молдовы с Евросоюзом и МВФ

Глава исполнительной власти рассказал дипломатам о прогрессе, достигнутом кабмином в области выполнения условий соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику встретился с послами стран-членов Европейского союза, аккредитованных в Республике Молдова.

Глава исполнительной власти рассказал послам о мерах, принятых правительством для реализации соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Кику проинформировал дипломатов о прошедшем заседании Национальной комиссии по европейской интеграции. Премьер также затронул темы сотрудничества правительства с группой советников ЕС, достижений кабмина в области реформы правосудия, деполитизации Высшего совета магистратуры и борьбы с коррупцией.

Говоря об экономических итогах 2019 года, глава правительства подчеркнул низкий уровень дефицита бюджета и сокращение доли государственного долга в ВВП. А успешное завершение переговоров с миссией Международного валютного фонда в Молдове, по мнению премьера, открывает хорошие возможности для подписания нового соглашения с МВФ.

Во встрече участвовал глава МИДЕИ Аурелиу Чокой, который представил послам подробную статистику по реализации пунктов соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.

Дипломаты, которые приняли участие во встрече с премьером, отметили важность внедрения европейских стандартов в ходе политической и экономической интеграции Республики Молдова с Евросоюзом.

Послов особо интересовали вопросы свободы прессы и прозрачности принятия решений государственными властями. Также дипломаты задали вопросы о проблеме с концессией на международный аэропорт Кишинева, о действиях правительства в области уменьшения бюджетного бремени, связанного с последствиями банковского мошенничества.

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В политической области дипломаты обсудили с премьером подготовку к выборам, которые пройдут в 2020 году, процесс разработки Национальной стратегии развития до 2030 года и условия, при которых Республика Молдова намерена получить кредит от Российской Федерации.

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