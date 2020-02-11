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ЦИК

На мандат депутата в Хынчештах претендуют семь кандидатов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (146)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200211/29163775/na-mandat-deputata-v-khyncheshtakh-pretenduyut-sem-kandidatov.html

Срок подачи документов для регистрации кандидатов на пост депутата парламента в одномандатном округе №38 заканчивается 13 февраля.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Семь кандидатов претендуют на депутатское кресло в ходе выборов по одномандатному округу №38 в Хынчештах, которые пройдут 15 марта. У претендентов на пост парламентария осталось всего несколько дней, чтобы подать документы для регистрации.

Избирательный участок.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В преддверии выборов в Хынчештах открыто более 40 избирательных участков

Ко вторнику, 11 февраля, в ЦИК были зарегистрированы семь претендентов - Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea"), Григоре Кобзак (независимый кандидат) и Анатолие Постолаки (ЛДПМ).

Согласно положениям избирательного законодательства, последним днем подачи документов для регистрации кандидатов на должность депутата в этом избирательном округе станет 13 февраля 2020 года.

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По решению Центральной избирательной комиссии, голосование в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоится 15 марта 2020 года. Новые выборы были объявлены после того, как парламентарий Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, подал в отставку с поста депутата в пользу должности примара (мэра) города Хынчешты.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (146)

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Теги:
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