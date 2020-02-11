Сюрпризы для граждан страны – какие законы могут принять в парламенте

Фракция Партии социалистов занимается разработкой ряда законодательных инициатив, которые затронут каждого гражданина республики, одна из них предусматривает, что жители Молдовы теперь не будут платить за утечку воды и потери, которые несет поставщик.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Социальные инициативы, затрагивающие каждого гражданина страны, всегда позитивно воспринимаются в обществе. Жители Молдовы, за последние годы отвыкшие от заботы со стороны власти, с интересом и пониманием воспринимают такие шаги парламентариев.

Группа депутатов от фракции ПСРМ в высшем законодательном органе республики разработала ряд таких инициатив. Об этом заявили на брифинге 11 февраля парламентарии Василий Боля и Александр Суходольский. Одно из предложений - отмена оплаты гражданами дополнительных кубометров воды, которые ранее многим вписывали в платежки для покрытия расходов компании-поставщика.

Боля сообщил, что во фракции ПСРМ была создана рабочая группа, которая занималась этой проблемой и выявила не только многочисленные проблемы в этой сфере, но и способы их решения.

"Работа над законопроектом близка к завершению, фракция готова выйти с предложением об исключении нормы об оплате потребителями дополнительных кубометров воды", - завил депутат на брифинге. © Sputnik / Miroslav Rotari На мандат депутата в Хынчештах претендуют семь кандидатов

Вторая инициатива – проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает ответственность работников избирательных органов за манипуляции и фальсификации во время выборов. Речь идет об организации выборной "карусели", манипуляции избирательными бюллетенями, а также о других нарушениях.

"Действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность избирателей, но не самих работников избирательных участков, которые также могут быть замешаны в нарушениях", - подчеркнул Боля.

Третья инициатива – разработка механизма парламентского контроля решений Европейского суда по правам человека в отношении Республики Молдова. Депутат отметил, что наша страна, к сожалению, является одним из лидеров по обращениям граждан в ЕСПЧ. Этот вопрос обсуждается еще с 2014 года, но пока решение не было найдено.

"Мы должны предпринять меры, чтобы снизить количество обвинительных вердиктов и увеличить степень доверия к молдавским судебным инстанциям", – сказал депутат.

Его коллега Александр Суходольский рассказал и о необходимости внесения поправок в Гражданский кодекс, поскольку последние несколько лет была значительно усложнена процедура нотариального оформления наследства: выросла стоимость нотариальных услуг, появилась серьезная проблема - презумпция принятия наследования.

"Фракция разработает поправки в Гражданский кодекс, для того, чтобы минимизировать проблемы в этой области", - сообщил парламентарий.

Еще одна инициатива депутатов от ПСРМ предусматривает создание специализированного фонда помощи пострадавшим от уголовных преступлений.

Представители фракции социалистов заявили, что есть и другие проблемы юридического характера, которые рассматриваются в настоящее время в рамках специальной группы фракции ПСРМ. Предложения по решению этих проблем будут обнародованы дополнительно.

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