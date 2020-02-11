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Министерство иностранных дел Приднестровья

Приднестровский регион посетил с первым визитом посол Великобритании

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (261)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200211/29169489/pridnestrovskiy-region-posetil-s-pervym-vizitom-posol-velikobritanii.html

Дипломат встретился с представителями властей различного уровня, в том числе с лидером региона, местными депутатами и главным политическим переговорщиком от Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Посол Великобритании и Северной Ирландии в РМ Стивен Фишер совершил свой первый рабочий визит в Приднестровье. Основной темой дискуссий стал переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем.

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"Ваше профессиональное мнение интересно и ценно для нас. Великобритания больше не является членом Европейского Союза, но взгляд на ситуацию со стороны не менее важен и полезен", – сказал лидер региона Вадим Красносельский.

Дипломат также встретился с народными избранниками и главой внешнеполитического ведомства и политпредставителем от Тирасполя в переговорах Виталием Игнатьевым. Последний обратил внимание на то, что насыщенная программа первого рабочего визита Стивена Фишера в Приднестровье свидетельствует о заинтересованности британской стороны в получении информации "из первых рук".

"Для нас международная медиация в рамках молдавско-приднестровского урегулирования является очень важной. Поэтому хотел бы приветствовать интерес Великобритании к происходящим процессам и заверить в полной открытости Приднестровья к диалогу", – заявил Игнатьев.

Глава внешнеполитического ведомства озвучил также призыв принять сложившуюся за 30 лет реальность, которая требует внесения существенных корректив в позицию международного сообщества в части нормализации отношений между двумя берегами Днестра.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (261)

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Теги:
посол, Приднетровье


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