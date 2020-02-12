Правительство собирается на заседание: что в планах у кабмина

Помимо кадровых вопросов в повестку включены вопросы, связанные с выплатой из госбюджета на этот год членских взносов Молдовы перед международными и региональными организациями и другие проекты.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Члены молдавского правительства собираются в среду на заседание. В повестку включены восемь вопросов, среди которых и кадровые.

В том числе, министры обсудят положение о выплате из государственного бюджета на 2020 год членских взносов и задолженностей Молдовы перед международными и региональными организациями. Согласно пояснительной записке, в нынешнем году из бюджета Минфину предстоит выплатить членских взносов перед 69 организациями на общую сумму в 65 с лишним миллионов леев.

Также в повестке находится проект по завершению процесса перехода на цифровое эфирное телевидение. Инициатива призвана решить существующие проблемы и снизить риски, которые связаны с завершением этой процедуры.

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