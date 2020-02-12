Когда произойдут изменения на политической арене Молдовы

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Пока молдавские демократы не пройдут через все реформы, коалиции между ними и социалистами не будет, считает политический аналитик Константин Олтяну.

По его мнению, покуда в Демпартии будут люди, которые продолжают общаться с бывшим лидером политформирования Владимиром Плахотнюком, до тех пор будут продолжаться подозрения в том, реформировалась ли партия целиком или нет, что не позволит социалистам пойти на союз с демократами.

"Мое мнение таково: нынешняя формула ДПМ-ПСРМ просуществует столько времени, сколько потребуется для очистки Демпартии. Когда ДПМ продемонстрирует, что это уже другая ДПМ, когда со стороны правых поверят, что партия очищена, тогда могут произойти определенные изменения в формате власти, в том числе на уровне правящих альянсов", - сказал Олтяну.

Политилог Роман Михэеш считает, отношения между социалистами и демократами не будут официальными, несмотря на то, что вместе они поддержали правительство технократов под руководством Иона Кику. Так как к демократам пока еще есть вопросы, а в год выборов ПСРМ не пойдет на союз с демократами.

"Бытует мнение, что часть депутатов-демократов во главе с Дмитрием Дьяковым и Павлом Филипом лояльны к политике президента Игоря Додона. Однако другая часть депутатов-демократов все еще симпатизирует бывшему лидеру партии Владимиру Плахотнюку. Если эти утверждения верны, то коалиция может быть следующей: социалисты, часть депутатов-демократов и парламентариев от блока ACUM, входящих во фракцию партии Майи Санду", - заявил Михэеш.

По мнению политолога, Андрей Нэстасе не войдет в новую возможную коалицию, поскольку именно в президенте Молдовы Игоре Додоне он видит главного своего политического оппонента.

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Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что партии должны сами разбираться в вопросе - создавать коалицию или нет, но все же порекомендовал социалистам не спешить на создание альянса с демократами.

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