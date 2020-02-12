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Фармацевт в аптеке.

Представители Кишинева и Тирасполя обсудили проблему импорта лекарств

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200212/29177971/eksperty-kishineva-i-tiraspolya-obsudili-problemu-importa-lekarstv.html

Встреча экспертных групп по вопросам здравоохранения состоялась в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе.

ТИРАСПОЛЬ, 12 фев – Sputnik. Ввоз медицинских препаратов стал темой обсуждения рабочих групп по вопросам здравоохранения от Кишинева и Тирасполя. Их заседание состоялось в головном офисе Миссии ОБСЕ в Молдове.

"Стороны продолжили обсуждение вопросов, связанных с импортом лекарственных средств", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Министерство иностранных дел Приднестровья
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По сообщению ведомства, стороны также обсудили поставки  в Левобережье медицинских изделий и биологически активных добавок, налаживание взаимодействия между соответствующими службами сторон.

В ходе встречи в Кишиневе эксперты поддержали предложение о проведении на уровне Всемирной организации здравоохранения тренинга относительно современных международных требований к регистрации и безопасности лекарственной продукции.

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Теги:
лекарство, импорт, Приднестровье


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