Представители Кишинева и Тирасполя обсудили проблему импорта лекарств

ТИРАСПОЛЬ, 12 фев – Sputnik. Ввоз медицинских препаратов стал темой обсуждения рабочих групп по вопросам здравоохранения от Кишинева и Тирасполя. Их заседание состоялось в головном офисе Миссии ОБСЕ в Молдове.
"Стороны продолжили обсуждение вопросов, связанных с импортом лекарственных средств", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.
В ходе встречи в Кишиневе эксперты поддержали предложение о проведении на уровне Всемирной организации здравоохранения тренинга относительно современных международных требований к регистрации и безопасности лекарственной продукции.
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