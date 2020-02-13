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Тирасполь призвал международных партнеров активно включиться в переговоры

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (261)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200213/29182971/tiraspol-prizval-mezhdunarodnykh-partnerov-aktivno-vklyuchitsya-v-peregovory.html

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх встретился в Тирасполе с политпредставителем приднестровской стороны в переговорах.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья состоялась встреча главы МИД непризнанной ПМР, главного политического переговорщика от Тирасполя Виталия Игнатьева с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Собеседники обсудили состояние переговорного процесса и итоги прошедших за последние три недели заседаний экспертных групп.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Игнатьев отметил неприемлемый характер итогов заседаний групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства и по вопросам телекоммуникаций.

"Глава внешнеполитического ведомства высказался против дальнейшего ухудшения ситуации. Он отметил нацеленность на самостоятельное развитие Приднестровьем сетей связи для оказания полноценных услуг населению, включая меры по защите от вредоносных внешних помех", - отметили в ведомстве.

ОБСЕ.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Дипломат также подчеркнул настрой Приднестровья на скорейшее урегулирование вопроса водительских удостоверений и устранение любых ограничений в области международного движения приднестровского автотранспорта.

Игнатьев призвал международных партнеров максимально активно включиться в работу по сохранению переговорных механизмов и недопущению деградации ситуации.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (261)

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Теги:
посредники, международный диалог, переговоры, Приднестровье


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