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ЦИК

Заканчивается регистрация на выборах в Хынчештах: объявление ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200213/29184513/zakanchivaetsya-registratsiya-na-uchastie-v-predvybornoy-gonke.html

Сегодня последний день, когда кандидаты все еще могут подать документы для регистрации на выборах депутата парламента в избирательном округе № 38 в Хынчештах.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Центральная избирательная комиссия выступила с заявлением в последний день, когда претенденты на депутатское кресло могут подать документы для регистрации в качестве кандидата на парламентских выборах в Хынчештах.

ЦИК напомнила, что пакет документов для регистрации принимается до 17.00.

"Если два или более заявителя представят документы для регистрации в этот день, то в 18.00 избирательный орган соберется, чтобы организовать жеребьевку и установить предварительный порядок регистрации потенциальных кандидатов в избирательном бюллетене", - говорится в пресс-релизе ЦИК.
ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На новых парламентских выборах 15 марта 2020 года в гонке за депутата в Парламенте Республики Молдова в Едином избирательном округе № 38 от муниципалитета Хынчешть было зарегистрировано семь конкурентов на выборах.

В настоящий момент в ЦИК зарегистрированы семь кандидатов на выборах по округу №38 - Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea"), Григоре Кобзак (независимый кандидат) и Анатолие Постолаки (ЛДПМ).

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По решению Центральной избирательной комиссии, голосование в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоится 15 марта 2020 года. Новые выборы были объявлены после того, как парламентарий Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, подал в отставку с поста депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

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Теги:
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