В парламенте выдвинули вотум недоверия главе МИДЕИ

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Депутаты фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) и платформы "Достоинство и правда" (PPDA) выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой. Вотум выдвинули на пленарном заседании парламента Республики Молдова в четверг.
Вотум представил депутат платформы "Достоинство и правда" Кирилл Моцпан.
"Выдвигаем простой вотум недоверия против политики, проводимой министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы", - заявил Моцпан.
По мнению недовольных депутатов, глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".
"Нам нужна сбалансированная внешняя политика. Которая не будет противоречить, а соответствовать национальным интересам. Должно быть сотрудничество с другими странами на основе национальных принципов", - добавил Моцпан.
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Для утверждения вотума недоверия необходимо набрать 51 голос депутатов.
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