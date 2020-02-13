Эксклюзив: возможен ли альянс между ДПМ и платформой DA

На данный момент в парламенте республики нет официально оформленного большинства, правительство Молдовы - миноритарное. Но разговоры о возможности объединения тех или иных сил постоянно ведутся.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Депутат от Демократической партии Василе Бырка и представительница платформы "Достоинство и правда" Арина Спэтару рассказали в эфире радио Sputnik Молдова, обсуждают ли эти два политических формирования возможный альянс.

Спэтару заявила, что политики в Кишиневе должны использовать опыт своих зарубежных коллег.

"Чему я научилась у депутатов других стран, где люди живут лучше, так это тому, что политика – это искусство компромиссов. Это очень важно, чтобы мы научились находить компромисс", - пояснила Спэтару.

Бырка добавил, что партия, которую он представляет, поддерживает действующее правительство во главе с Ионом Кику.

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По его словам, у демократов пока нет поводов требовать отставки кабмина.

"Мы отдали голос и доверие этому правительству. Давайте пока посмотрим, как себя ведет этот кабмин. Пока нет предложений ни с одной стороны прийти в правительство. Но, действительно, для граждан политики должны идти на компромисс", - уточнил Бырка.

Напоминаем, что демократическая партия поддержала правительство Кику, но упомянула, что в настоящее время не будет участвовать в правительстве.

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