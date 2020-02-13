Игнатьев: сотрудничество с ООН является одним из наших приоритетов

Делегация Организации Объединенных Наций во главе с новоназначенным координатором-резидентом ООН в Молдове посетила с визитом Левобережье Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев отметил, что развитие сотрудничества с ООН является одним из приоритетов для региона. Об этом он заявил на встрече с делегацией Организации Объединенных Наций, которую возглавил новоназначенный координатор-резидент ООН в Молдове Саймон Спрингетт.

"Считаем фокусирование внимания на социально-гуманитарных вопросах приоритетным. В связи с этим приветствуем продолжение работы по реализации при поддержке ООН рекомендаций старшего эксперта ООН по правам человека Томаса Хаммарберга", - подчеркнул Игнатьев.

Спрингетт поблагодарил за положительную оценку деятельности агентств ООН и обратил внимание на изменения, прошедшие в системе управления страновым офисом.

"Я являюсь первым координатором-резидентом, который подчиняется напрямую генеральному секретарю и не является частью команды какого-либо агентства ООН", - отметил он.

Стороны обсудили также двустороннее взаимодействие и перспективы реализации в Приднестровье Совместной программы ООН по правам человека.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK