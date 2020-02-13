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Штаб-квартира ООН.

Игнатьев: сотрудничество с ООН является одним из наших приоритетов

© REUTERS / Carlo Allegri
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (263)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200213/29191836/ignatev-sotrudnichestvo-s-oon-yavlyaetsya-odnim-iz-prioritetov-pridnestrovya.html

Делегация Организации Объединенных Наций во главе с новоназначенным координатором-резидентом ООН в Молдове посетила с визитом Левобережье Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев отметил, что развитие сотрудничества с ООН является одним из приоритетов для региона. Об этом он заявил на встрече с делегацией Организации Объединенных Наций, которую возглавил новоназначенный координатор-резидент ООН в Молдове Саймон Спрингетт.

"Считаем фокусирование внимания на социально-гуманитарных вопросах приоритетным. В связи с этим приветствуем продолжение работы по реализации при поддержке ООН рекомендаций старшего эксперта ООН по правам человека Томаса Хаммарберга", - подчеркнул Игнатьев.

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Спрингетт поблагодарил за положительную оценку деятельности агентств ООН и обратил внимание на изменения, прошедшие в системе управления страновым офисом.

"Я являюсь первым координатором-резидентом, который подчиняется напрямую генеральному секретарю и не является частью команды какого-либо агентства ООН", - отметил он.

Стороны обсудили также двустороннее взаимодействие и перспективы реализации в Приднестровье Совместной программы ООН по правам человека.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (263)

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Теги:
Виталий Игнатьев, программа сотрудничества, перспективы сотрудничества, сотрудничество, ООН, Приднестровье


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