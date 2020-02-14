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Ион Жигэу.

Мнение: каким будет возможный контркандидат Санду и Додона на выборах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200214/29192614/kto-mozhet-stat-kontrkandidatom-sandu-i-dodona-na-prezidentskikh-vyborakh---mnenie.html

Социолог Ион Жигэу высказался по поводу выдвижения соперника главных кандидатов на президентское кресло на ближайших выборах.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Контркандидат экс-премьера Майи Санду и президента Игоря Додона на предстоящих выборах главы государства должен быть незаурядной личностью, отметил социолог Ион Жигэу в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Также он прокомментировал инициативу одной из партий продвигать на президентских выборах так называемого аполитичного кандидата. По его словам, эта идея является абсурдной, потому что "должность президента является исключительно политической". Жигэу считает, что за девять месяцев, оставшихся до президентских выборов, кандидат с реальными шансами на выборах не появится.

"Я никого не знаю и не думаю, что в ближайшие месяцы появится третий конкурент для Майи Санду и Игоря Додона. Если таковой будет, он должен будет стать важной и заслуживающей доверия фигурой. Этот кандидат должен соответствовать нескольким критериям и, прежде всего, быть известным большому количеством избирателей, пользоваться популярностью”, - отметил Ион Жигэу.

Согласно законодательству, следующие президентские выборы должны состояться в период с 23 октября по 23 ноября 2020 года. Нынешний президент Республики Молдова, Игорь Додон, был назначен на свою должность 23 декабря 2016 года.

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