Президент Молдовы отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

Игорь Додон проведет в баварской столице несколько встреч с главами разных государств, а также правительств и международных организаций.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Германию, где примет участие в Международной конференции по безопасности.

Конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

"На "полях" этой авторитетной площадки проведу двусторонние встречи с главами нескольких государств, правительств и международных организаций", - написал Додон на своих страничках в социальных сетях.

Мюнхенская ежегодная конференция, проводится в главном городе Баварии с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам (нем. Wehrkundetagung), с 1998 года финансируется правительством Германии.

Сейчас Мюнхенская ежегодная конференция один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, "мюнхенский Давос".

На нынешней встрече организаторы планируют обсудить вопросы формирования полицентричного миропорядка и нарастания на этом фоне нестабильности в международных отношениях.

Особое внимание будет уделено обсуждению текущего состояния трансатлантических отношений, перспектив европейской безопасности, стратегической стабильности, вопросов конфликтного урегулирования на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ситуации в АТР, проблематике космоса, климатических изменений и технологических новаций.

В работе Конференции традиционно примут участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии, представители международных и региональных организаций, а также видные политологи и экономисты.

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