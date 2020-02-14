В Хынчештах началась предвыборная гонка – заявление ЦИК

Центральная избирательная комиссия объявила о начале довыборов в парламент Республики Молдова. На депутатское кресло в №38 избирательном округе претендуют семь кандидатов.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В пятницу, 14 февраля, официально начинается электоральная кампания по довыборам в парламент Молдовы в избирательном округе № 38 в Хынчештах. Голосование пройдет 15 марта 2020 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За должность депутата в указанном избирательном округе поборются семь кандидатов.

Начиная с 14 февраля кандидаты и их команда могут начинать предвыборную агитацию.

"Согласно электоральному кодексу, граждане Молдовы, партии и другие социально-политические организации, электоральные блоки, кандидаты и их доверенные лица могут начинать свободное обсуждение программ всех претендентов, а также их профессиональные и личные качества", - говорится в пресс-релизе ЦИК.

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В ведомстве отметили, что разрешена предвыборная агитация, собрания, митинги встречи и другие мероприятия для привлечения избирателей.

ЦИК призвал всех кандидатов и представителей СМИ проводить эту предвыборную кампанию строго в рамках закона.

"От корректности и поведения каждого претендента, участвующего в выборах, зависит их результат", - подчеркнули в ведомстве.

В избирательном округе № 38 в Хынчештах будут открыты 44 избирательных участка для новых парламентских выборов. Эти участки должны быть созданы до 18 февраля.

В ЦИК зарегистрированы семь кандидатов на выборах по округу №38 - Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea"), Григоре Кобзак (независимый кандидат) и Анатолие Постолаки (ЛДПМ).

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