Сократят ли в Молдове число депутатов – ответ президента Додона

В рамках еженедельного выпуска видеоблога "Президент отвечает" прозвучал вопрос о том, будет ли у нас более компактный корпус законодателей.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Граждане Молдовы проявляют активность и заинтересованность в общении с главой государства в рамках специально предназначенной для этого онлайн-платформы.

В рамках очередного выпуска видеоблога "Президент отвечает" Игорю Додону поступил вопрос о возможном сокращении численности депутатов молдавского парламента.

В ответ он напомнил, что еще в 2017 году выступил с инициативой проведения национального референдума по сокращению численности депутатов на треть, и привел свою аргументацию.

"Число в 101 депутатское место было закреплено в Конституции РМ в начале 90-х годов. Тогда в стране было почти 4,5 миллиона граждан. За 28 лет треть населения покинула страну, а депутатов осталось столько же", - сообщил Додон.

По мнению президента, если людей в стране стало гораздо меньше, не стоит содержать и такой внушительный депутатский корпус. Додон вновь подтвердил свою позицию, озвученную тремя годами ранее, – число депутатов следует сократить ровно на треть.

Это возможно сделать через изменение Основного закона страны, уточнил президент.

"У нас сегодня нет в парламенте необходимых 67 голосов, чтобы сделать это", - сказал Додон, имея в виду парламентскую фракцию ПСРМ.

Додон пообещал, что предложения по концептуальным изменениям в Коституцию РМ будут внесены сразу после президентских выборов, которые пройдут в конце текущего года.

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