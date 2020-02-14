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Президент Молдовы Игорь Додон.

Додон: некоторые послы стран ЕС дезинформируют Брюссель

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200214/29207493/dodon-nekotorye-posly-stran-es-dezinformiruyut-bruxeless.html

По словам главы государства, причина такого поведения ряда дипломатов, аккредитованных в Молдове, состоит в желании продвинуть определенные политические партии.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что некоторые послы стран ЕС искажают информацию о происходящем в нашей стране и осложняют таким образом диалог Кишинева с Брюсселем.

Глава государства сделал это заявление в ходе записи очередного выпуска видеоблога "Президент отвечает", опубликованном 14 февраля.

Подчеркнув, что он находится в постоянном диалоге с дипломатическим корпусом, Додон сказал, что некоторые из послов пытаются блокировать диалог нового правительства с ЕС.

"Дезинформируют Брюссель, дезинформируют европейские столицы. Имен я сейчас не назову, но они известны. Как минимум трое-четверо послов", — сказал президент.

По мнению главы государства, таким образом дипломаты пытаются повлиять на политическую ситуацию в Молдове, продвигая в европейских структурах оппозиционные партии.

"Некоторые из них уже кажутся мне членами PAS [партия "Действие и солидарность"] и PPDA [партия "Платформа "Достоинство и Правда"]", — заметил Додон.

На заявление президента отреагировал лидер PPDA Андрей Нэстасе, который заявил в Facebook, что Игорь Додон "оскорбил послов Европейского союза".

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По мнению политика, президент "не в состоянии понять, что в центре цивилизованного мира, частью которого он никогда не будет, находятся важные принципы демократии, прав и свободы граждан, верховенства закона и независимой юстиции".

Лидер PPDA выразил неудовольствие тем, что глава государства не назвал конкретных имен дипломатов, блокирующих контакты молдавского правительства с Евросоюзом. По мнению Нэстасе, этим президент "осознанно оскорбляет весь европейский дипломатический контингент".

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Майя Санду, лидер политической партии PAS, также упомянутой Додоном, никак не прокомментировала высказывания президента Молдовы.

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Теги:
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