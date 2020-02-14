На полях Мюнхенской конференции: двусторонние встречи Додона

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Собеседниками Игоря Додона были президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, лидер Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Встречи состоялись в рамках участия главы молдавского государства на Международную конференцию по безопасности в Мюнхене.

В рамках неформальной беседы с Штайнмайером был обсужден ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Также состоялся обмен мнениями по тематике взвешенной внешней политики Республики Молдова и продолжения нынешним правительством курса на европейскую интеграцию. Были рассмотрены некоторые аспекты приднестровской проблемы.

Встреча с президентом Азербайджана Алиевым была сфокусирована на сотрудничестве в нескольких областях, включая торгово-экономические отношения, энергетика, транспорт и инвестиции.

Стороны согласились, что потенциал торгово-экономического взаимодействия между нашими странами не полностью реализован, и в этом контексте подчеркнули необходимость организации нового заседания молдавско-азербайджанской Межправительственной комиссии, которая не собиралась с 2012-го года.

"Я выразил благодарность президенту Азербайджана за ценную поддержку в реализации нескольких социальных и гуманитарных проектов, в том числе в Гагаузской автономии", - отметил Додон на своей страничке в Facebook.

По его словам, он подчеркнул особый интерес нашей страны к привлечению азербайджанских инвесторов в инфраструктурные проекты в Молдове.

В диалоге с Пашиняном молдавский президент положительно оценил регулярные контакты на высшем уровне – в частности, на саммитах СНГ и ЕАЭС, а также недавнюю беседу с президентом Армении Арменом Саркисяном в Иерусалиме.

"В этом контексте приветствовали намеченный на 23-25 февраля визит в Ереван делегации Парламента Республики Молдова во главе со спикером Зинаидой Гречаной", - подчеркнул Додон.

Также были обсуждены сроки официальных визитов премьера Армении и президента Азербайджана в Республику Молдова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK