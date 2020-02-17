Заинтересованность в сотрудничестве - как Нидерланды помогают Молдове

Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Королевства Нидерландов в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте Рулофом ван Эйсом - обсуждали экономическое сотрудничество двух стран.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Президент Молдовы и посол Нидерландов в ходе встречи в понедельник обсудили различные аспекты двусторонних отношений, указали на необходимость укрепления торгово-экономических связей и привлечения инвесторов.

В настоящее время в нашей стране действуют около 170 предприятий с нидерландским капиталом, и эта страна занимает второе место в числе прямых иностранных инвесторов.

"Констатировали восходящую динамику наших отношений в политико-правовой сфере. В частности, Молдова и Нидерланды подписали 21 соглашение, охватывающее практически все важные области, представляющие взаимный интерес", - написал Додон по результатам встречи на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Глава государства выразил властям Нидерландов признательность за поддержку нашей страны в рамках четырех правительственных программ, связанных с правами человека, качеством государственного управления и демократии, независимыми СМИ, юстицией и правовым государством.

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