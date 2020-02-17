Альянса нет, но есть условия – как будут сотрудничать ПСРМ и Демпартия

В понедельник в здании парламента Молдовы прошла встреча главы государства, спикера, премьер-министра, а также руководителей ПСРМ И ДПМ, обсуждались самые важные вопросы политической жизни страны.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Внедрение масштабных среднесрочных и долгосрочных проектов, направленных на улучшение жизни граждан Молдовы – эти и другие вопросы обсуждали на заседании в понедельник представители высшей власти страны, руководители Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ).

В ходе рабочей встречи шла речь и о проблемах, о которых сообщили граждане во время поездок представителей аппарата президента, правительства и парламентариев по стране.

Президент Игорь Додон отметил важность беспрецедентной за последние годы совместной работы трех государственных органов, приветствуя тот факт, что представители этих институтов власти наконец-то могут собраться за общим рабочим столом и составить единую повестку, основанную на приоритетных для граждан страны проблемах.

Додон перечислил уже начатые социальные инициативы и призвал правительство ускорить их реализацию, чтобы люди уже в этом году почувствовали улучшение в стране от новых качественных дорог, освещенных улиц и от других проектов, находящихся в стадии реализации.

Премьер-министр Ион Кику рассказал о ситуации по основным направлениям работы правительства. Это, в первую очередь, касается социально-экономических вопросов, в особенности – улучшения дорожной инфраструктуры, освещения сел, повышения безопасности граждан, увеличения числа рабочих мест, роста доходов государственного бюджета, реформирования и модернизации госорганов, а также многих других проектов, направленных на улучшение жизни граждан, в том числе путем постепенного повышения уровня доходов.

Лидеры ПСРМ и ДПМ провели обмен мнениями с премьер-министром по общей рабочей повестке парламента и правительства, но попросили членов кабмина в сжатые сроки реализовать инициативы, которые молдавские чиновники обязались выполнить. Напомним, что именно депутаты-социалисты и парламентарии от Демпартии утвердили своими голосами кабмин под руководством Иона Кику.

Руководители двух партий подчеркнули, что поддержка нынешнего кабинета министров со стороны ДПМ и ПСРМ основана на социальной платформе, в которую были объединены базовые приоритеты жителей страны, а не на политических предпочтениях, так что от правительства ожидают дальнейших действий именно для решения первоочередных проблем граждан.

Руководство обеих партий в связи с этим перечислило свои ожидания от правительственной команды и договорилось с премьером периодически проводить оценку методов работы по основным направлениям.

Фракция ДПМ предложила совместную реализацию правительством и парламентом плана развития страны на ближайшие годы, что включало бы конкретные меры по улучшению жизни граждан.

Стороны договорились о принятии ряда мер, которые способствовали бы более эффективному институциональному взаимодействию, в том числе через более активную коммуникацию, чтобы парламент и правительство могли осуществить действия по устойчивому развитию Республики Молдова.

Председатель ДПМ Павел Филип выступил за то, чтобы социальная платформа, на базе которой сейчас функционирует правительство и парламентское большинство, была по-прежнему сосредоточена исключительно на решении проблем граждан и оставалась как можно дальше от любых ложных геополитических споров, чтобы она продолжала курс на европейское развитие, включая укрепление правового государства и искоренение коррупции, следуя цели модернизации и европейской интеграции Молдовы.

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