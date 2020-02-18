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Заседание Парламента

Кто займет вакантное место во фракции социалистов: что решил ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200218/29243748/kto-zaymet-vakantnoe-mesto-vo-fraktsii-sotsialistov-chto-reshil-cec.html

Решение об утверждении мандата нового депутата Центральная избирательная комиссия передала на рассмотрение в Конституционный суд Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Вакантное кресло фракции Партии социалистов Республики Молдова может занять муниципальный советник Кишинева Никита Цуркан. Соответствующее решение приняли члены Центризбиркома страны на заседании во вторник.

Решение ЦИК передано на рассмотрение в Конституционный суд.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, Цуркан займет освободившееся кресло парламентария во фракции социалистов. Место было вакантным после смерти депутата ПСРМ Ивана Забунова.

Никита Цуркан родился 7 марта 1990 года. Окончил Технический университет Молдовы. Помимо прочего он является членом Республиканского совета ПСРМ и одним из лидеров молодежного крыла партии.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 29 депутатами. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов). Судьба еще одного депутатского мандата решится на новых парламентских выборах, которые намечены 15 марта в одномандатном округе №38 в Хынчештах.

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